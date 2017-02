Het verhaal begint bij twee broers (Roef en Cnoop) en een zus (Jutte), die als rondreizend gezelschap stranden in Mechelen en daar “Vuyle partye” brengen. De stijl waarin de voorstelling gebracht wordt, is zoals het vroeger was. Theater waar het ooit voor uitgevonden is: de mensen samenbrengen om naar een verhaal te luisteren en te kijken. Theater om te ervaren, te lachen, te voelen, te proeven.

“Vuyle partye” vertelt de historie van Kat die op zoek is naar de liefde, bijgestaan door moe en va. Kat is 25 en het wordt dringend tijd dat ze van ’t straat is. Er wordt over geklapt en ge weet hoe de mensen zijn. Maar van horen zeggen hoort ge ook veel liegen. En wie is de man in het zwart? Is Kat zot geworden? En Wis met haar scheel oog, ze heeft altijd alles gezien maar ook al miserie gebracht. Zal bonenkruid genoeg zijn, zal een bedevaart helpen, zal dromen iets opleveren,… wie zal het zeggen?

Credits

Tekst: Helga Van der Heyden en Yves De Lathauwer

Spel: Yves De Lathauwer, Wim Peters en Helga Van der Heyden

Coach: Stefan De Waele

Productie: theater M i.s.m. Oprecht Mechelen

Praktisch

Première: vrijdag 10 februari 2017 om 20u30

Zaal: theater M (Oude Brusselsestraat 10-12, 2800 Mechelen)

Avondvoorstellingen: 3, 4, 10 en 11 maart 2017 om 20u30

Reservatie: www.theaterm.be & 070 22 28 00 & balie ‘UIT in Mechelen’ - Hallestraat 2-4-6, 2800 Mechelen (maandag tot vrijdag van 10u tot 17u + zaterdag van 10u tot 16u + zondag & feestdag van 12u30 tot 16u)

Kaart: 12EUR (basis) I 10EUR (+60) I 8EUR (-26)

Genre: Humor/middeleeuwse klucht

Taal: Nederlands

Meer info productie: www.theaterm.be

Auteur: Swa Van de brul (info producent) - foto © theater M