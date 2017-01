de tijd van de avond is nu

wij zijn niet moe

de grens over

wij zijn niet triest

aankondigende wolken

hoop tot op de rand

geen politiek want dat begrijpen wij niet

we hoeven het niet eens te zijn

hoe de taal het ook bedoelt

aankondiging van het hart

asem asem asem



revolutie van ne mens

het begint bij iemand die iets roept

Een theatraal concert.

Een hoorspel van de associatief maakbare stad.

Een tocht langs het leven tijdens de uren tussen het slenteren en de ochtendspurt.

Tekst en muziek als soundtrack van het moment.

De ontmoeting en botsing tussen taal en beats.

Een zintuiglijke viering van de verbeelding.

Credits

Tekst: Simon Van Buyten

Van en met : Simon Van Buyten, Laurens Vanhulle, Emiel Rymenans en Maya Sannen

Dramaturg: Laurien Versmissen

Kostuum: Melissa Fellahi

Make-up : Anaïs Wagner en Lili Dang Vu

Vormgeving: Sebastiaan Baillieux

Productie: FERNWEH i.s.m. Arenbergschouwburg en Zuidpool

Praktisch

Première: woensdag 8 februari 2017 om 20u

Zaal: Theater Zuidpool (Lange Noordstraat 11, 200 Antwerpen)

Avondvoorstelling: donderdag 9 februari 2017 om 20u

Reservatie: www.zuidpool.be

Kaart: 14EUR (basis) I 12EUR (student / -18 en 65+)

Genre: theatraal concert

Meer info productie: www.fernwehspeelt.be

Reisvoorstelling Vlaanderen: Wilrijk (CC De Kern > 11-02-2017) >> info & tickets > www.ccdekern.be

Auteur: Swa Van de brul (info producent) – beeld: Griefkaai 2 © Jakob Rosseel