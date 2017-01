De gevierde, zeer vinnige, nooit op haar mondje gevallen cabaretière Nele Goossens heeft een beslissing genomen! Na zich drie jaar lang door weer en wind op pad te hebben gewaagd voor ieder bordje met daarop "Te Koop!", heeft onze fiere heldin de knoop doorgehakt: zij heeft zich, in haar eentje, een waarachtig huis aangeschaft! In haar eigen ogen een regelrechte villa - maar wél eentje dat nog moet worden verbouwd. Niet erg, Nele voelt zich best lekker tussen het grove werkvolk, zelfs doet zij eigenhandig enige cementmolens sneller draaien.

Ze werkt hard om de boel in te richten - naar een eigengemaakt paradijs, als het even kan. Een totaal nieuw leven! Maar.... durft zij nu ook een bezoek te brengen aan de nieuwe kruidenier? De nieuwe bloemist? En die eigenaardige buren, Janine en José - zou Nele Goossens het wel aandurven om die uit te nodigen voor haar housewarmingparty? Het moet gedaan zijn met oppervlakkige small talk. Maar het ware, diepzinnige gesprek: is de wereld daar wel klaar voor?

een luchtige vertelling over het leven van alledag maar met onderliggend een gevoelige noodkreet om een integer bestaan. Een nieuw bestaan, als het mag van hierboven.

Credits

Van en met: Nele Goossens

Spelcoach: Tanja Van der Sanden

Productie: Nele Goossens

Praktisch

Première: donderdag 2 februari 2017 om 20u30

Zaal: Fakkeltheater - zwarte zaal (Reyndersstraat 7, 2000 Antwerpen)

Avondvoorstellingen: 3 en 4 februari 2017 om 20u30

Reservatie: www.fakkeltheater.be

Kaart: 16EUR (basis) I 14EUR (reductie)

Genre: cabaret & comedy

Taal: Nederlands

Duur: 90min

Meer info productie: www.nelegoossens.be

