In de Bourlaschouwburg ging onlangs de voorstelling ‘Wat ik graag zou zijn als ik niet was wat ik ben’ in première, een coproductie van twee stadstheaters, het grote Toneelhuis en kleine broer ARSENAAL/LAZARUS. Bij een geïnteresseerde theaterbezoeker roept de titel meteen wat vragen op. Begrijpelijk, een dilemma zit er in vervat alsook een soort verbloemde onhaalbaarheid. Bizar zou hierop een eerste conclusie kunnen zijn en na het bekijken van de voorstelling wordt dit ontegensprekelijk bevestigd. Het is dus ook aartsmoeilijk het product dat de makers Willy Thomas en Benjamin Verdonck hun publiek aanreiken onder een bepaald genre te catalogeren. Theatervoorstelling klopt maar is toch wel wat te algemeen. Meer gespecifieerd komt de term geanimeerde lezing nog het best in de buurt waaraan het extra bijvoegsel bizar dus mag toegevoegd worden. Op de scene vinden we de voorgenoemde makers die ook het ‘spel’ voor hun rekening nemen. De rekwisieten: een soort bijzettafel, een lamp, een projector, een zetel en een ‘sneeuwmachine’. De toeschouwer krijgt vervolgens wat beelden aangereikt die aan de hand van knipsels uit een glossy modemagazine tot leven worden gebracht. Verder is er tekstmateriaal (nogal logisch, daar we eerder spraken over een lezing) gebaseerd op een boek van César Bruto, een pseudoniem van Carlos Warnes (1905-1984), een Argentijns journalist en columnist. In zijn gelijknamig boek laat hij iemand aan het woord die onverbloemd en met de onvermijdelijke simplismen uiteenzet hoe hij de dingen aan zou pakken mocht hij vakbondsleider zijn, tandarts, uitvinder, kasteelspook, voorzitter van een vredesconferentie, Sint-Bernardshond, enzovoort. Komisch en brutaal zou zijn schrijfstijl zijn. Of dit ook toepasselijk is voor de hier behandelde voorstelling zal afhangen van de persoonlijke smaak van de toeschouwer. Opmerkelijk, aan enthousiasme ontbrak het niet wanneer het premièrepubliek zijn applaus afleverde. Maar of dit laatste ook van toepassing is voor een toneelliefhebber die eerder hunkert naar traditioneel werk, dat blijft twijfelachtig. Voor hem of haar blijft het een zoeken naar de eenduidige of gelaagde verhaallijn waardoor hij de voorstelling eerder zal ervaren als een onzinnig allegaartje met enkele komische passages. De stellingen die geponeerd worden zijn ontegensprekelijk absurd. Om een vrij geïnterpreteerd voorbeeld te geven uit de voorstelling. ‘Laat al de personen die in de gevangenis zitten vrij en bevolk hun lege cellen met mensen die heden in vrijheid leven, zo zullen deze laatste zich voortaan niet meer onveilig voelen.’ Soortgelijke humor wordt in ‘Wat ik graag zou zijn als ik niet was wat ik ben’ honderduit geponeerd. Is dit je dada? Dan wordt het genieten in het andere geval is het positieve aan de voorstelling dat ze niet al te lang duurt.

(Swa Van de brul)

Coproductie: Toneelhuis & ARSENAAL / LAZARUS

Gezien: première - Bourlaschouwburg (Antwerpen)

Meer info: www.toneelhuis.be

Auteur: Swa Van de brul – foto © Kurt van der Elst