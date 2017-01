Zij is een danseres. Hij is een goochelaar. Samen zijn ze magic.

Show is een voorstelling over vlinders in je buik, onweer in je hoofd, sterren in je ogen; over verlangen en hunkeren, over verwarringen en verwachtingen, over het onpeilbare en onuitspreekbare gevoel dat je overspoelt wanneer de liefde op de loer ligt.

“als ze zegt dat ze ook kan zingen raak ik een beetje in paniek want ik weet zeker dat ze dat ook heel goed kan en ik weet niet of ik dat ook zal kunnen maar gelukkig kan ik heel zakelijk zeggen Mooi laat maar horen na drie zinnen denk ik oei dat is in het Frans en dat verstaat hij misschien niet dus vertaal ik. Dit liedje gaat over een meisje dat op straat alle jongens en meisjes hand in hand ziet lopen en ze is triest omdat zij niemand heeft en ze denkt dat ze nooit iemand zal hebben om hand in hand mee te lopen als ze zingt gebeurt er iets heel raars in mijn buik een gevoel van aaah en dat zakt dan naar beneden tot onder mijn navel en blijft daar hangen en ik ben bang dat ze het ziet dus ik kijk heel ernstig terwijl ik bedenk wat ik goed kan en hoe ik dat ga laten zien als ze haar mooie lied heeft uitgezongen zeg ik heel hard Zal ik laten zien wat ik kan als ik klaar ben zegt hij meteen dat hij wil laten zien wat hij kan en ik ben zo opgelucht dat hij dat wil want dat betekent dat hij niet wil dat ik weg ga en als ik nu mag blijven mag ik misschien wel voor altijd blijven dus ik zeg heel blij Ja dat lijkt me heel interessant”

Credits

Tekst: Carly Wijs

Regie: Carly Wijs

Dramaturgie: Mieke Versyp

Spel: Gytha Parmentier en Dries Notelteirs

Vormgeving: Stef Stessel

Techniek: Thomas Clause en Peter Brughmans

Productie: Bronks met de steun van Vlaams Fonds voor de Letteren

Pra ktisch

Première: zaterdag 14 januari 2017 om 19u + zondag 15 januari 2017 om 15u

Zaal: Bronks - grote zaal (Varkensmarkt 15-17, 1000 Brussel)

Reservatie: www.bronks.be

Kaart: 10EUR (volwassene) I 7EUR (+26)

Genre: +10

Taal: Nederlands

Meer info productie: www.bronks.be

Reisvoorstellingen Vlaanderen: Antwerpen, Sint-Niklaas en Kortrijk (info > locatie & data & tickets > www.bronks.be)

Auteur: Swa Van de brul (info producent) – beeld © Stef Stessel