Primeur! ‘Blind Date’ werd de eerste toneelpremière van het jaar 2017. De titel hoeft niet veel betoog en dekt toch ook wel een beetje de lading wanneer het woord première valt. Is dit niet altijd een blind date of een afspraakje met het onbekende? Mogen we toch enige ‘nuance’ leggen? Doorgaans heeft de term een pikant bijklankje, wat zeker de bedoeling was van de makers van het gelijknamige ‘televisieformat’. Het toneelstuk van producent Uitgezonderd. dat daarop geënt is heeft een gans andere insteek, namelijk ‘leute’. Een ‘blind date’ is niet om mee te lachen een bezoekje aan de relatiekomedie ‘Blind Date’ des te meer, iets wat kon vastgesteld worden tijdens de premièrevoorstelling en dan vooral wanneer de ‘tortelduifjes’ hun hoofdprijs verzilveren. Meteen wordt ook duidelijk dat de voorstelling twee paden bewandelt. Eerst is er de aanhef die haast volledig de geplogenheden volgt van het legendarische televisieprogramma. Vanzelfsprekend, het genre getrouw, aangedikt met een resem komische situaties. Na de pauze is het hek helemaal van de dam wanneer Daisy (Karen Damen) met haar ‘prijs’ op reis vertrekt. Wie dat is? Goed geprobeerd, maar dat houden we voor ons. Wat we wel kwijt kunnen is dat het allemaal niet meteen in overeenstemming valt met wat ze zich ervan hadden voorgesteld. Het loopt inderdaad uit de hand wat er voor zorgt dat het publiek een hele resem hilarische toestanden krijgt te verwerken. ‘Werken’ duidt doorgaans toch op iets onprettigs? Maar dat is hier niet van toepassing. Waarom dan dat woord? Veel lachen is ook arbeid, vraag dat maar eens aan je buikspieren die tijdens de voorstelling sterk belaagd worden. De protagonisten die hiervoor het grootste aandeel verwerven zijn dan ook diegene die zich in hun biotoop bevinden: op de toneelplanken Aron Wade, Peter Van Asbroeck en Manou Kersting. Hun komisch talent spreekt boekdelen. De ‘dame’ uit het gezelschap ‘Damen’ Karen weet haar vuurdoop goed te doorstaan en slaagt er met verve in een vertederende ‘stoeipoes’ neer te zetten. Verder kan gezegd worden dat elk member van de cast erin slaagt zijn personage op een geloofwaardige en komische manier tot leven te brengen. De hulpmiddelen die hen hiervoor werden aangereikt komen uit de brains van auteur Brik Van Dijck en regisseur Sven De Ridder. Beiden verdienen hiervoor ontegensprekelijk, een spreekwoordelijk open doekje.

Bijkomend is er nog een vaststelling die niet aan duidelijkheid ontbreekt: de ‘goesting’ van het publiek voor zulke voorstellingen. Voor het doek bij de première omhoog ging waren al de beschikbare kaartjes van de ganse reeks al aan de man gebracht. Wie of wat daar voor garant staat blijft ten allen tijden de hamvraag. Zijn het de bekende gezichten of ligt het zuiver aan het genre. Mogelijk heeft ook de titel hierin een aandeel. Het publiek weet het wel, mogelijk onbewust, maar kijkt nu al uit naar een nieuwe bewerking van een bekend televisieprogramma, nu net de corebusiness van producent Uitgezonderd., een ‘uitzonderlijk’ theatergezelschap.

(Swa Van de brul)

Productie: Uitgezonderd.

Gezien: première – Fakkeltheater – rode zaal (Antwerpen)

Meer info: www.theaterblinddate.be

Auteur: Auteur: Swa Van de brul – foto © Luk Monsaert