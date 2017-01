In “Aspe 2 - Het dodelijk jubileum” is het publiek getuige van een intieme jubileumviering dat een onheilspellend randje krijgt als er een dode valt. HoofdInspecteur Van In (Herbert Flack) en zijn assistent De Swaef zijn direct ter plaatse om de moord te onderzoeken en ook commissaris Van Nuffel is van de partij.

Net als in de eerste voorstelling “Aspe - Moord in het theater” roepen zij bij hun politieonderzoek de hulp in van het publiek. Wie zich eerst nog bezoeker waande op een feestje, kan nu worden opgeroepen als getuige van een moordzaak ...

Na de succesvolle boeken en de populaire VTM-reeks komen de bekende personages van Vlaanderens meest succesvolle misdaadauteur dus opnieuw tot leven in het theater. Het publiek heeft hierbij een essentiële rol om de moordenaar te ontmaskeren. De zoektocht naar de dader zal zich niet alleen beperken tot de scène. Grenzen tussen fictie en realiteit vervagen in deze spannende voorstelling vol met onverwachte wendingen.

Credits

Script: Pierre Aspeslag, Peter Römer en Frank Van Laecke

Regie: Frank Van Laecke

Spel: Herbert Flack, Jelle Cleymans, Frans Maas, Mathias Vergels, Helle Vanderheyden, Peter Thyssen, Pieter Klinck en Katelijne Verbeke

Productie: Uitgezonderd.

Praktisch

Première: zondag 22 januari 2017 om 15u

Zaal: Theater Elckerlyc (Frankrijklei 85-87, 2000 Antwerpen)

Avondvoorstellingen: 20, 21, 26, 27, 28, januari + 2, 3, 4, 9 en 11 februari 2017 telkens om 20u30

Matineevoorstellingen: 29 januari + 5 en 12 februari 2017 telkens om 15u

Seniorenvoorstelling: donderdag 19 januari 2017 om 14u

Reservatie: www.hetdodelijkjubileum.be & 070-691.002

Kaart: 44,50EUR (vip) I 32,50EUR (cat. 1) I 28,50EUR (cat. 2) I 24,50EUR (cat. 3)

(inclusief reservatiekost / exclusief verzending = per bestelling 1,50EUR)

Genre: interactief theater

Taal: Nederlands

Meer info productie: www.hetdodelijkjubileum.be

Reisvoorstellingen Vlaanderen: Tongeren, Sint-Truiden, Leopoldsburg, Gent, Oostende en Brugge (info > locatie & data & tickets > www.hetdodelijkjubileum.be)

Auteur: Swa Van de brul (info producent) - beeld © Uitgezonderd.