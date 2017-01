Première: Wat ik graag zou zijn als ik niet was wat ik ben | Toneelhuis

Na ‘313/misschien wisten zij alles’ en ‘Global Anatomy’ werken Willy Thomas en Benjamin Verdonck opnieuw samen aan een voorstelling. De titel is ontleend aan een boek van Césare Bruto. Césare Bruto is een pseudoniem van Carlos Warnes (1905-1984), een Argentijns journalist die jarenlang columns schreef voor kranten. De schrijfstijl die hij hanteert is komisch en brutaal.

In zijn boek ‘Wat ik graag zou zijn als ik niet was wat ik ben’ laat hij iemand aan het woord die onverbloemd en met de onvermijdelijke simplismen uiteenzet hoe hij de dingen aan zou pakken mocht hij vakbondsleider zijn, tandarts, uitvinder, kasteelspook, voorzitter van een vredesconferentie, Sint-Bernardshond, enzovoort.

Benjamin Verdonck en Willy Thomas zien de licht absurde verhalen als een opeenstapeling van pogingen om richting te geven aan een bestaan in een steeds complexere, absurdere wereld. Heelal, sneeuw, mens, worst, vuurvliegjes, verbinding, blikje.

Credits

Van en met: Willy Thomas en Benjamin Verdonck

Naar: Césare Bruto

Vertaling: Orlando Verde

Bewerking: Willy Thomas en Benjamin Verdonck

Dramaturgie: Carolina Maciel de França

Productie: Toneelhuis

Coproductie ARSENAAL/LAZARUS

Praktisch

Première: donderdag 12 januari 2017 om 20u

Zaal: Bourlaschouwburg (Komedieplaats 18, 2000 Antwerpen)

Avondvoorstellingen: 13, 14, 18, 19, 20 en 21 januari 2017 om 20u

Matineevoorstelling: zondag 22 januari 2017 om 20u

Reservatie: www.toneelhuis.be of 03 224 88 44 (dinsdag t/m vrijdag van 10u tot 18u)

Kaart: 20EUR (basis – rang A) & 16EUR (basis – rang B) I 23EUR (basis première – rang A)

Genre: toneel

Taal: Nederlands

Meer info productie: www.toneelhuis.be

Reisvoorstellingen Vlaanderen: Hasselt, Mechelen, Gent, Strombeek-Bever, Brugge, Dendermonde, Leuven, Oostende, Genk, Roeselaere, en Brussel (info > data & tickets > www.toneelhuis.be)

Auteur: Swa Van de brul (info producent) – beeld © Toneelhuis