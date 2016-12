Verona, 23 jaar, speelt Liv, 15 jaar. Liv zit in het derde middelbaar, heeft ros haar en sproeten, heeft nog nooit gekust, heeft nog nooit seks gehad, heeft kanker en heeft vijftig procent kans om te overleven en is verliefd op Bart.

Bert, 29 jaar, speelt Bart Pieter Pierre Jean-Pierre Piet Patrick Patrick Junior (Bart voor de vrienden), 17 jaar. Bart zit in het vierde middelbaar, is een keer blijven zitten, heeft al veel gekust, heeft al drie keer seks gehad en is verliefd op Ruby.

Ine, 27 jaar, speelt Ruby, 16 jaar. Ruby zit in het vierde middelbaar, is de zus van Liv en weet niet of ze verliefd is op Bart, weet niet of ze Überhaubt ooit wil kussen, laat staan seks hebben, want dat is vies.

LIV is het verhaal van Liv, Bart en Ruby, drie zoekende pubers. Hun wereld wordt helemaal op zijn kop gezet door de ziekte van LIV, maar gek genoeg zorgt dit voor een enorme boost in het leven en helpt het hen te vinden wie ze zijn.

LIV is het verhaal over Guns ‘N Roses, over New Yorkers van den Aldi, over scheuren in uw broek, over luchtgitaar en lipsync, over die van wiskunde, over genante ouders, over angst en verdriet, maar vooral over leven, kei hard leven, tegen 120km/h dat de stukken er vanaf vliegen.

LIV is een wervelende, grappige, maar met momenten ook gevoelige voorstelling over opgroeien in een grote wereld, het zoeken van je weg en het vinden van je bestemming.

Credits

Concept, tekst en regie: Michai Geyzen en Stijn Van de Wiel

Spel: Verona Verbakel, Ine Bettens en Bert Dobbelaere

Decor: Laura Wallrafen

Kostuum: Laura Wallrafen

Techniek: Thomas Stevens

Productie: De Mannschaft

Praktisch

Première: vrijdag 13 januari 2017 om 20u15

Zaal: HETGEVOLG (Otterstraat 31, 2300 Turnhout)

Reservatie: www.warande.be

Kaart: 14EUR (basis) I 12EUR (+60) I 10EUR (-19 en student)

Meer info productie: www.demannschaft.be

Reisvoorstellingen Vlaanderen: Antwerpen - Arenbergschouwburg (info > locatie & data & tickets > www.arenbergschouwburg.be)

Auteur: Swa Van de brul (info producent) - beeld © Charlotte Wouters