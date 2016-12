Vertrekkende van het stripverhaal ‘Het Besloten Land’ (‘Ici-Même’ van Tardi/Forest) creëert Max Last (Steven Beersmans & Koen Monserez) twee producties tegelijkertijd: een ‘Kinderen Toegelaten’- versie en een ‘Kinderen Niet Toegelaten’-versie.

Max Last ging voor dit project op zoek naar een universele theatertaal die in de twee versies ingezet wordt. Wat niet wegneemt dat beide uiteraard duidelijke accentverschillen hebben. Zo wordt bijvoorbeeld de landeigenaar uit de KNT-versie in de KT-versie een ‘raar mannetje met een bolhoed’.

In ‘Monsieur Même KNT’ is Arthur Même zijn landgoed kwijtgeraakt en leeft nu alleen op de muurtjes errond. Samen met zijn geliefde vecht hij tegen de bierkaai, tegen de mensen die hem alles hebben afgepakt. Op een onbestemde, poëtische, bijna woordeloze manier en met de nodige humor brengt Max Last dit verhaal over vechten, over liefde en begeerte, over doorzetten. ‘Monsieur Même’ is een sociaal-politiek verhaal vol macabere humor; een allegorie voor het leven anno 2017.

De KNT-versie zet sterk in op de politiek-maatschappelijke en de felliniaans-erotische laag van het verhaal. Maar de humor en het hartzeer zullen even scherp en poëtisch zijn als in de Kinderen Toegelaten-versie.

In ‘Monsieur Même KT’ (5+) is Arthur Même een raar mannetje met een bolhoed en een grote bos sleutels. Vroeger was hij ontzettend rijk, nu heeft hij bijna niets meer. Hij leeft op de muurtjes rond het land dat ooit van hem was. Er is een mooie juffrouw die hem begrijpt en die hem wil helpen om terug te krijgen wat ooit van hem was. En er is ook nog zijn paraplu, zijn telefoon en zijn stripboek. Maar vooral heel veel muurtjes.

Credits

Origineel idee: Jacques Tardi en Jean-Claude Forest

Tekstbewerking: Koen Monserez

Coaching: Steven Beersmans

Spel en dans: Koen Monserez en Carli Gellings

Decor en vormgeving: Menno Vandevelde

Dramaturgie: Stefanie Lambrechts en Peter Anthonissen

Bewegingsadvies: Seppe Baeyens

Productie: Max Last

Coproductie: 30CC Leuven, De Warande Turnhout, Bronks Brussel, Stripgids Turnhout en De Ploter Ternat

Praktisch

Première ‘Monsieur Même KNT’: zaterdag 7 januari 2017 om 20u15

Première ‘Monsieur Même KT (+5)’: zondag 8 januari 2017 om 15u

Locatie: de Warande (Warandestraat 42, 2300 Turnhout)

Reservatie: www.warande.be

Kaart: 14EUR (basis) I 12EUR (+60) I 10EUR (-19 en student)

Meer info productie: www.maxlast.be

Reisvoorstellingen Vlaanderen versie KNT: Strombeek, Menen, Leuven en Aarschot (info > locatie & data & tickets > www.thassos.be of www.maxlast.be)

Reisvoorstellingen Vlaanderen versie KT: Dilbeek, Menen, Leuven en Aarschot (info > locatie & data & tickets > www.thassos.be of www.maxlast.be)

Auteur: Swa Van de brul (info producent) - beeld © Veerle Van Schoelant